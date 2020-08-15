الدعم السريع يعيد نازحي 9 قرى الى مواطنهم بجنوب دارفور

الخرطوم : السوداني

واصلت قوات الدعم السريع إعادة وترحيل النازحين من محليتي كاس وشطايه إلى قراهم ومناطقهم ومزارعهم ، بعد نزوحهم منها إثر الأحداث التي وقعت بالمحليتين في الأيام الماضية .

واقدم الدعم السريع على ترحيل مواطني 9 قرى بمحلية شطايه إلى مناطقهم، فيما واصلت امس ، ترحيل النازحين من المناطق المجاورة لمحلية كاس إلى قراهم.

وأكد قائد المجموعة 25 دعم سريع بمحليتي كاس وشطايه ، المقدم النور الدومة مادري ، إن عودة النازحين إلى مناطقهم وتأمينهم وتأمين الموسم الزراعي، جاء بتوجيه من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، بعد استتباب الأمن والقضاء على المتفلتين ومثيري الفتن وقطاع الطرق في تلك المناطق .

من جانبه أعرب العمدة عبد الرحمن عبد الكريم عمدة كيلي حامية روتكي، عن شكره وتقديره لقوات الدعم السريع ، لحمايتهم لمواطني محلية كأس وترحيلهم من معسكرات النزوح إلى مناطقهم طوعاً.

وأوضح الشيخ محمد الحسن شيخ قرية قندلو إن قريته نزحت بالكامل بعد الأحداث التي وقعت بالمنطقة خوفاً من القتل واردف “لكن بفضل الله أتت قوات الدعم السريع وأمنت القُرى وألقت القبض على المتفلتين ومن ثم اعادونا الى مناطقنا ومزارعنا وبوجودهم نحن آمنون “.