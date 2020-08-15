تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث بورتسودان

الخرطوم: السوداني

أصدر والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراي اليوم السبت، قراراً ولائياً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة بورتسودان يوم ٩ أغسطس ٢٠٢٠م، على أن ترفع اللجنة توصياتها للوالي خلال اسبوعين.

وبحسب القرار، فإن مهام واختصاصات اللجنة تمثلت في تحديد أسباب النزاعات بين القبائل والاشتباكات المتكررة والمتشابهة، بجانب معرفة أطراف النزاع وقيادته.

ويترأس اللجنة وكيل النيابة الأعلى، وتضم ممثل الإدارة القانونية مقرراً، وعضوية كل من ممثل قوات الشرطة، والقوات المسلحة، والدعم السريع، بجانب ممثلي تنسيقية قُوى الحرية والتغيير ومُمثلي لجان المقاومة.