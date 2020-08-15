عربي يبحث عن توافق يمهد لإعلان حكومة شمال دارفور

الخرطوم : السوداني

قال والي وﻻية شمال دارفور محمد حسن عربي ، إنه ابتدر مشاورات مستمرة مع القوى السياسية والمكونات اﻻجتماعية بالولاية لتحقيق اكبر قدر من التوافق ، لتشكيل حكومة بشمال دارفور، حتى تضطلع بمسئولياتها في تحقيق اهداف ثورة ديسمبر التي تضمنتها الوثيقة الدستورية.

وقال عربي لدى مخاطبته مواطني محلية كبكابية ،خلال الزيارة التي قام بها امس ،للوقوف على أضرار الأمطار والسيول التي شهدتها المحلية مؤخرا، قال إنه يتطلع الى أن تأتي حكومة الثورة بالولاية معبرة وشاملة وممثلة لمحليات الولاية الثمانية عشرة وممثلة لنساء ورجال وشباب الولاية، مؤكداً أن الحكومة المرتقبة ستضم في حدها الاقصي 25 وزيرا ومعتمدا.

ودعا الوالي مواطني الولاية الى نبذ الخلافات والالتزام بالأهداف الشاملة التي قامت من أجلها الثورة .

وناشد لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير بمحلية كبكابية المساهمة مع التنسيقية المركزية بالولاية في التشاور من اجل إعداد برنامج عمل لحكومة الولاية القادمة تتضمن هموم وقضايا مواطني كبكابية، محذرا في ذات الوقت ، عناصر النظام السابق، من محاولة تصدر المشهد السياسي وادعاء تمثيل الجماهير بغرض المتاجرة بقضاياها ونهب اموالها. واضاف قائلاً ” ان كان هناك مشروع ذو جدوى فسنقوم نحن بتنفيذه”.