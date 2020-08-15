مبارك الفاضل يطالب بأسس جديدة في الشرق الأوسط بعد تطبيع الإمارات مع إسرائيل

الخرطوم: السوداني

طالب رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، بوضع أسس جديدة في الشرق الأوسط بعد الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وقال الفاضل في تصريح صحفي اليوم السبت، إن تجميد إسرائيل لقرار ضم الأراضي الفلسطينية، مكسب كبير وإنجاز لصالح مستقبل المنطقة وشعوبها والعالم. واعتبر معاهدة السلام بمثابة شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية السديدة التي يتحلى بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في تحقيق علاقات مباشرة بين اثنين من كبرى القوى الاقتصادية بالشرق الأوسط. ورأى أن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوثيق العلاقات بين الشعوب.