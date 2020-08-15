شاهد بالصور طائرات مقاتلة متقدمة للجيش السوداني في سماء الخرطوم تشارك في عيده الـ66

الخرطوم: السوداني

شاركت ضمن إحتفالات القوات المسلحة السودانية بالعيد الـ”66″،طائرات مقاتلة متقدمة، كشفت عن مدى قدرات وتأهيل الجيش السوداني وجاهزيته للدفاع عن البلاد وصد العدوان.

وضمن عرض جوي في سماء الخرطوم، اقيم بهذه المناسبة شاركت طائرات الأبابيل المقاتلة و الطائرات الهجومية السوخوي “25” وطائرات التدريب المتقدم “FTC2000”.

و يحتل الجيش السوداني المرتبة رقم 69 على قائمة أقوى جيوش العالم، ويأتي تصنيفه ضمن أقوى 10 جيوش في القارة الأفريقية.

جاء ذلك التصنيف وفقا لإحصائيات موقع “جلوبال فاير باور” الأمريكي لعام 2019، الذي يضم 137 دولة حول العالم، ويعتمد على العديد من العوامل، أبرزها القوة البشرية والعتاد العسكري، إضافة إلى قوة الدولة الاقتصادية وموقعها الجغرافي.

يذكر أن القوات المسلحة السودانية أنشئت في عام 1925 وشاركت وحدات منها في الحرب العالمية الثانية، ولها عقيدة قتالية تقوم على أساس الدفاع عن الوطن والحفاظ على سيادته ووحدته الوطنية.