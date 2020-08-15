الإعلان عن تكوين كيان لقبيلة الجعليين بالسودان

الخرطوم: السوداني

أوصد مجلس شورى الجعليين الباب أمام وجود خلافات بين مكونات القبيلة التاريخي وشدد المجلس فى أول اجتماع له يوم السبت، التأم بمنطقة حجر الطير بمحلية المتمة أبرز معاقل القبيلة، على ضرورة تكوين كيان جامع يخدم القبيلة اجتماعيا ويدافع عنها.

وينأى عن السياسة باعتبار أن القبيلة ذات تاريخ ضارب وهى احوج لوحدة الصف.

فى الأثناء قال “مبارك على جاد الله” ابرز الاعيان أن الهدف من مبادرة تكوين الكيان اجتماعي بحت جازماً بأن التفكير من تكوين مجلس الشورى لا يهدف إلى جهوية او عنصرية.

ومنوهاً إلى دور القبيلة في أن تلعب دورا اساسيا فى الصلح بين القبائل المتناحرة مستشهدا بالصراع المحتدم بين النوبة والبني عامر بالبحر الأحمر.

مشيرا الى أن الكيان سوف يكون محايدا ومشاركا فى صناعة القرارات ومواكبا للمتغيرات التى طرأت على الادارة الأهلية.

مؤكدا عدم وجود خلافات بين مكونات النظارة، لافتا الى أن الباب مفتوحا لأبناء القبيلة للمشاركة فى الكيان ولا اقصاء لاحد.

و كشف منسق الكيان بأن الفكرة بدأت بمساعى فردية ووجدت دعما من أبناء القبيلة متعهدا بالوصول إلى المخالفين للرأي والمنتقدين لتكوين الكيان.