شاهد سحر الطبيعة بمدينة سودانية في الخريف كأنك في شبه الجزيرة الاسكندنافية

الخرطوم: محمد الطاهر

عكست عدسة المصور السوداني «عز الدين دهب» جمال الطبيعة الساحرة لمدينة زالنجي في ولاية وسط دارفور، غرب السودان، خلال فصل الخريف، والتي بدأت وكأنك في شبه الجزيرة الاسكندنافية الفاتنة.

ولاقت المشاهد اهتماما كبيراً من قبل وكالات أخبار اجنبية ومنصات التواصل الاجتماعي، نتيجة اعجابهم بهذا الجمال الخلاب.

يذكر أن ولاية وسط دارفور تتخذ من زالنجي عاصمة لها، وتعرف تلك المدينة بجمالها، ومن معالمها المميزة تستقبلك أشجار المانجو بثمارها الأصفر اليانع على مدخل المدينة.

وتقع المدينة بين وادي أزوم ووادي أريبو، مما يميز أرضها بالخصوبة التي جعلت السكان يعملون بحرفة الزراعة بشكل أساسي، حيث يعتمدون في الزراعة على مياه الأمطار في موسمها الذي يبدأ في منتصف شهر يونيو حتى نهاية شهر أكتوبر.

ومن أهم تلك المحاصيل التي تتم زراعتها هي المانجو، والذرة، والدخن، والفول السوداني.