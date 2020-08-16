صلاح الشيخ : أتوقع زيادة الدولار الجمركي لـ(30) جنيهاً

الخرطوم: هالة

توقع المدير الأسبق للجمارك السودانية الفريق صلاح الشيخ ارتفاع الدولار الجمركي من (15 ـ 30) جنيهاً في الموازنة المعدلة .

واقترح الشيخ في حديث لـ(السوداني) على الحكومة الانتقالية عدم اللجوء لزيادة الدولار الجمركي لأنها ستخفض تلقائيا الايرادات الجمركية من (50ـــ 30) % ويؤدي لحدوث غلاء فاحش في الحياة المعيشية والسلع الاستهلاكية الضرورية المحلية التي يتم استيراد موادها الخام من الخارج والمستوردة، فضلا عن تسببه في حدوث انهيار كبير في قيمة العملة الوطنية.

وانتقد الفريق الشيخ الأداء الاقتصادي للحكومة الانتقالية ووصف حلولها للإشكالات الاقتصادية بالآنية والتقليدية والتي تعود بمردود سالب على المواطن البسيط وتزيد من أعبائه المعيشية.