توقعات بتحديد سعر( ٥ )جنيهات لقطعة الخبز التجاري للمطاعم والكافتيريات

الخرطوم : عبير جعفر

توقع صاحب مخبز ببحري عمر التجاني ارتفاع سعرالخبزالتجاري للكافتيريات والمطاعم داخل الأسواق لـ (5) جنيهات للقطعة الواحدة بينما تباع القطعة الواحدة بمخابز الأحياء بـ ٢ جنيه.

وأشار التجاني للأثر السالب للزيادة في الخبز التجاري في ارتفاع أسعار السندويتشات والطلبات بالكفتيريات والمطاعم ، مشيرا لاستمرار معاناة المخابز من شح الدقيق واستمرار صفوف المواطنين حولها .

وأوضح ان الخبز التجاري رغم سلبياته في زيادة التكلفة على المواطن الا أنه يقلل الضغط على المخابز التي تستخدم المدعوم ويخفض الصفوف.

واقترح الامين العام السابق لاتحاد المخابز بدر الدين الجلال خطوة تحديد سعر ٥ جنيهات للخبز التجاري للمطاعم والكافتيريات لاسهامها في تقليل الصفوف وتوفير الخبز المدعوم للمواطن.

واضاف صاحب مخبز ببحري ابراهيم علي أن العمل بالخبز المدعوم وزن (80) جراماً بسعر (2) جنيه لايغطي تكلفة المخبز في ظل ارتفاع الاسعار بالاسواق ، مشيرا لاستمرار أزمة الدقيق وارتفاع التكلفة مما انعكس في تمدد الصفوف واغلاق معظم المخابز أبوابها وأوضح ان الخبز التجاري زيادة عبء على المواطن.