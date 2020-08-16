لجنة من التجارة لمراجعة سجلات المصدرين والموردين

الخرطوم: السوداني

أصدر وكيل وزارة التجارة محمد على عبدالله قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة سجلات المصدرين والمستوردين للفترة من 2016-2020م فى إطار مراجعة سجلات المصدرين والمستوردين واستكمال قواعد البيانات.

وضمت اللجنة كافة الجهات الفنية وذات الصلة تلخصت مهامها وصلاحياتها فى حصر وتصنيف السجلات ومراجعتها للتأكد من سلامة استصدارها وفق الأسس والضوابط المعمول بها إضافة الى التأكد من سداد أصحاب السجلات للحصائل التى يفترض تحصيلها مع سداد الالتزامات الأخرى من الضرائب والزكاة كشرط من شروط تجديد السجلات التجارية ودراسة المستندات المطلوبة لاستخراج السجل وتحديد مسؤولية كل جهة أمام وزارة الصناعة والتجارة عن المستند الذي تصدره في حالة رغبت الوزارة في الوصول إلى المصدر.

وطالب القرار اللجنة برفع تقريرها خلال شهر وأن تقدم مقترحات حول كيفية استرداد حصائل الصادر والضرائب والزكاة مع دراسة ومواءمة المجموعات السلعية بنظام المنسق الجمركي العالمي والربط الشبكي ومراجعة نظام السجل الالكتروني. .