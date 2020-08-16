المذيعة سوزان سليمان: لهذا السبب (..)زغردت في الحلقة.. 

الخرطوم/محاسن أحمد عبدالله

كشفت مذيعة القومي سوزان سليمان عن سبب إطلاقها زغرودة أثناء تقديمها حلقة استضافة فيها الفنان يوسف البربري بأنها انفعلت انفعال طبيعي نتج عن تفاعلها مع الاغنية، متساءلة (ما لها المذيعة ما بتزغرد؟)، موضحة (في رأيي ليس هناك غرابة في الأمر حتى يتم تداوله بتلك الطريقة التي تشير إلى أن ما حدث خطأ، لقد قمت بتقديم حلقة عبارة عن عيدية خفيفة ليست نشرة اخبار، مختتمة(نحن في حاجة إلى الكثير حتي نعبر وترتقي بفهمنا وتعاملنا لنخرج من تلك الصورة النمطية.) (تفاصيل اوفي ضمن سياق حوار ينشر لاحقا)