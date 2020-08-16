(دي جى) لأول مرة بتلفزيون السودان منذ 30 عاما..  

الخرطوم/كوكتيل

بث تلفزيون السودان فترة خاصة عن (الدي جى) تعد الاولى من نوعها منذ 30 عاما تناولت الفترة ماضي وحاضر ومستقبل (الدي جي) في السودان واهميته لدى الشباب. (١) وقال الموسيقى الشاب منير دي جى نجم مجموعة دي جى موي في حوار مع المذيعة سوزان سليمان إن (الدي جى) في السودان كان لفترة 30 عاما ممنوعا من الظهور في العلن بأمر قانون النظام العام خلال العهد الماضي وان الانقاذ كانت تمنع اقامة حفلات (الدي جى) ولا يتم منح التصاديق للاسر والعائلات وللعاملين في المجال. (٢) واوضح انه كان يتم ايقاف (الدي جى) في الحفلات الخاصة وحفلات الزواج التي تقام في صالات الافراح والبيوت ، مشيرا الى انه بعد ثورة ديسمبر المجيدة اصبح من السهل تنظيم حفلات (الدي جى). واكد منير أن مجلس المهن الموسيقية الذي كان يشرف عليه الدرامي علي مهدي كان يمنح الرخصة للموسيقيين الذين يعملون في مجال (الدي جى) تحت مسمى (منسق موسيقى) الا انهم كانوا يجدون صعوبات في اقامة الحفلات. (٣) وحيت سوزان سليمان مجموعة كبيرة من المشاهير في (الدي جى) ، مبينة انهم نجحوا في اقامة حفلات ترفيهية خلال فترة اعتصام القيادة ولمع نجم عدد منهم في اغنيات الراب الوطنية التي برزت منها اغنية مدنية وحيت الفنان ايمن ماو وتم خلال الفترة تقديم نماذج من الدي جى. (٤) وتناولت تفاعل الشباب السوداني مع حفلات (الدي جى) ومعنى كلمة (Dj ) وهي اختصار لعبارة (Disc Jocky) وتترجم الى فارس الاسطوانات ويقصد به منسق الاغاني المسجلة او منسق الموسيقى الذي يقوم باختيار وتنسيق ومزج مجموعة أغانٍ مسجّلة ومقاطع موسيقية بحيث تكون بسرعة إيقاع ثابتة مع إمكانية إجراء تحريفات وإضافة مؤثرات صوتية إليها، ويبثها للجمهور، وذلك لزيادة المتعة والإثارة ولتحفيزهم على الرقص عليها. (٥) منسقو الأغاني يتوزعون الى مجموعات وفئات مختلفة؛ فمنهم منسقو أغاني الراديو ومنسقو أغاني النوادي ‏وصالات الرقص والحفلات المتنوعة، ومنسقو أغاني الهيب هوب.‏ وقد بدأ ظهور منسقي الأغاني أوائل القرن العشرين بعيد اختراع الفونوغراف و من أشهر منسقي الأغاني على الصعيد العالمي دي جي تييستو وهو هولندي الأصل وعلى الصعيد العربي دي جى سعيد مراد.