مصدر رفيع يسخر من الكندو (7) أسباب تعجل الإطاحة بالمدير التنفيذي للمريخ

الخرطوم : السوداني

نجحت ( السوداني ) في الحصول على معلوماتٍ وتفاصيل جديدة لقرار مجلس إدارة نادي المريخ الخاص بإقالة المدير التنفيذي للنادي مدثر خيري من منصبه.

وأوضح مصدر رفيع بمجلس المريخ حقائق جديدة حول قرار إقالة خيري حيث ذكر بأنّ القرار اتّخذ بالإجماع حيث وصل عدد المساندين للخطوة”8″ أعضاء من أصل”9″.

ورغم نفي قرار الإقالة عبر عضو مجلس الإدارة محمد موسى الكندو إلاّ أنّ المصدر أكّد بأن قرار إقالة خيري نهائي ولا رجعة فيه كما يشاع ، لافتا إلى أنّه تمّ إبلاغ خيري به.

يشار الى ان مجلس ادارة النادي اتخذ قراراً بتكليف مصطفي توفيق مديراً تنفيذياً مؤقتاً الى حين اتخاذ قرار بتعيين بمدير عام جديد للنادي.

ولا يعدّ قرار إقالة سوداكال لخيري الأوّل، حيث سبق وأنّ تمّت إقالته في يناير الماضي عبر أمين المال الصادق مادبو والذي بحسب مقربين ساند قرار الإقالة الجديد كذلك.

وفي الوقت الذي لم يتمّ توضيح أسباب الإقالة بشكلٍ رسمي إلاّ أنّ” السوداني ”استطاعت معرفة الحيثيات حيث حمل سوداكال والتيار المساند لقرار الإقالة، المدير التنفيذي المقال المسؤولية في عدم اكتمال صفقة المدافع الغامبي مودو نداو الذي تعاقد معه المريخ في مايو الماضي ولم يتمكّن اللاعب من الحضور للسودان رغم إرسال النادي تذاكر متعددة له إلاّ أنّ المفاجأة كانت حاضرة مؤخرًا حيث أوضح مسؤول باتحاد الكرة لرئيس نادي المريخ سوداكال بأنّ المتسبّب في عدم إكتمال الصفقة هو المدير التنفيذي السابق.

وبجانب ذلك، فإنّ واحدة من حيثيات إقالة خيري هي تجاوزات كبيرة قام بها المدير التنفيذي تمثلّت في تكوين وتكليف بعض اللجان دون علم المجلس أو العودة له،حيث ذكر أكثر من عضو به عدم معرفتهم بقرارات خيري بشأن اللجان أو مشاورتهم فيها.

ومثلّت التحركات التي قام بها المدير التنفيذي المقال بالشروع في تفعيل بعض الإستثمارات وإيجار بعض المواقع التجارية بملعب النادي دون إخطار مجلس الإدارة بذلك، منحنى خطير في الخلافات بين رئيس النادي سوداكال وخيري.

وارتفعت وتيرة الخلافات عقب تأكّيد ومخاطبة خيري لاتحاد الكرة عدم صلاحية ملعب المريخ مؤخرًا، وهي الخطوة التي رفضها سوداكال بشدة وردّ عليها مباشرة بابتعاث العضو عمر محمد عبدالله بخطابٍ يؤكد جاهزية الملعب.

ولم تكن وحدها تلك الأسباب التي أدّت للإطاحة بخيري إذ تمّ إتهامه بشكل صريح بإهمال ملف اللاعب التوغولي دونو كوكو الذي شكا المريخ للفيفا وتمكنّ من الحصول على “20” ألف دولار على الرغم من اكتمال مخالصة النادي معه وأخذه لكافة حقوقه، ويرى عدد من أعضاء المجلس بما فيهم رئيس النادي أنّ الإدارة التنفيذية أهملت ملف اللاعب ولم تتحرّك إلاّ بعد وقوع العقوبة على المريخ.

واتّهم عدد من أعضاء مجلس الإدارة كذلك المدير التنفيذي المقال بأنّه السبب في عدم الاستقرار الفني لجهة أنّه فرض وجود المدرب المقال المسلمي رغم عدم وجود رخصة تدريبية له وامتلاكه للمؤهلات المطلوبة وهو ما أدى لمزيد من الاحتقان بينه وسوداكال.