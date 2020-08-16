نائب رئيس الاتحاد يوضح موقفهم من الجمعيات العمومية للأندية

قال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس اللجنة القانونية وشئون الأعضاء – إن قيام الجمعيات العمومية في عضوية الاتحاد، من اتحادات محلية وأندية دوري ممتاز، مرهون بقرار السلطات الصحية، وأضاف البروف محمد جلال أن أي اتحاد محلي أو ناد بالدوري الممتاز، يحصل على موافقة من السلطات الصحية في المنطقة التي يتبع إليها جغرافياً، لا تمانع اللجنة القانونية في قيام جمعيته العمومية، وذكر البروف جلال أن اللجنة القانونية تراقب وتتابع الكثير من الملفات الخاصة بالاتحادات والأندية، وعلى تواصل وتنسيق في كل ما يلي الاجراءات اللازمة، معضداً أن اهتمام الاتحاد بعضويته متعاظم، وهم يقدرون الوضع الحالي، عقب جائحة كورونا، متمنياً السلامة والصحة والتوفيق للجميع