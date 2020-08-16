قرارات مهمة في اجتماع مجلس إدارة اتحاد السلة

عقد مجلس ادارة الاتحاد السوداني لكرة السلة اجتماعاً برئاسة اسامة فيصل وحضور اعضاء المجلس بمقر اتحاد الخرطوم بالخرطوم 2 مساء امس الاول، اشتملت اجندته على مراجعة ما تم انجازه من تكليفات صدرت في الاجتماع السابق و امن الاجتماع على مقترح الطواف على الاتحادات الولائية للوقوف على العقبات التي تعيق استمرارية النشاط والعمل على حلها مع اهل الشأن الرياضي بالولايات المعنية وتم الاتفاق على تحديد فترة زمنية لتنفيذ المقترح عقب عودة النشاط الرياضي في البلاد بحسب موجهات السلطات الصحية، واكد مسؤول الولايات يوسف عبد الله (جمباكا) ضرورة الوصول الى الاتحادات الولائية وامكانية تقسيم هذه الاتحادات الى قطاعات مما يسهل من عملية الوصول اليها، واستمع المجلس الى تقرير مشاركة السودان في ورشة العمل الاستراتيجي لتطوير النشاط النسوي التي اقيمت بيوغندا في الفترة من 7 مارس الماضي حتى 10 منه حيث وصفت ممثلة السودان اميرة ابوطويلة رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد المشاركة بالناجحة وان تواجد السودان وجد الاشادة من جميع دول المنطقة الافريقية الخامسة التي شاركت وعددها تسع دول ، وامنت ابو طويلة على ضرورة التواصل الخارجي سواء أكان ذلك عن طريق المشاركة في الفعاليات المختلفة أو استضافة احداث مماثلة كالسمنارات والاجتماعات وكذلك البطولات التي تشارك فيها دول المنطقة ، واشارت الى أن رئيس المنطقة الافريقية الخامسة الذي كان حضوراً في السمنار قد وعد بدعم الاتحادات الوطنية التي شاركت في الفعالية.

وتناول الاجتماع ملف استضافة الاتحاد السوداني لكرة السلة احدى بطولات الزوون في منافسات (ثري اون ثري) 3 ضد 3 وتم تكليف امين المال ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المدرب بابكر بخيت برفع تصور كامل حول امكانية استضافة الحدث سيما وان السودان يمتلك عناصر ممتازة سبق لها المشاركة في خارجياً وقدمت مستويات وجدت الاشادة.

كما تمت مناقشة المقترح الذي تقدم به الامين العام للاتحاد روماني مكرم بأن يكون هنالك نظام جديد لتنظيم بطولة الجمهورية للاندية سيعمل على رفع القيمة الفنية والاقتصادية معاً للمنافسة وتقرر أن يخضع المقترح لنقاش مستفيض مع جميع الاتحادات الولائية ومن ثم يتم اعلانه وقال روماني : لابد من ايجاد مخرج مادي حتى نضمن استمرار النشاط والبطولات القومية على وجه الخصوص