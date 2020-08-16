السودان ومصر وإثيوبيا تقرر استئناف التفاوض حول سد النهضة

الخرطوم : السوداني

قرر اجتماع ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا استئناف التفاوض حول سد النهضة للعمل على توحيد نصوص مقترحة من الأطراف الثلاثة والتوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد

واتخذ القرار في اجتماع اسفيرياً اليوم الثلاثاء دعت له جنوب افريقيا وشارك فيه وزراء الخارجية والرى في البلدان الثلاثة.

وفي بيان لوزارة الرى والموارد المائية، أوضحت الوزارة أن السودان طالب في خطابه أمام الاجتماع بضرورة العودة للأجندة التي حددها خطاب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بتاريخ 4 أغسطس الجاري وتقرير الخبراء المقدم للقمة الأفريقية المصغرة بتاريخ 24 يوليو الماضي

وأعاد السودان تأكيد التزامه بالعودة للمفاوضات بروح التضامن الأفريقي وعلى أساس الأجندة التي اتفق عليها سابقاً ومبادئ القانون الدولي الخاصة بالاستخدام المتساوي للموارد المائية من دون التسبب في مضار للآخرين.

وشدد السودان على أن التوصل لاتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية سيمثل دليلاً إضافياً على تعزيز التعاون الإقليمي وتأكيداً لمبدأ البحث عن “حلول افريقية للمشاكل الأفريقية”.