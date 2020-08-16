عاجل| اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بشأن دمج القوات

الخرطوم: السوداني

توصل وفدا الحكومة الانتقالية لمفاوضات جوبا برئاسة وزير الدفاع اللواء يس ابراهيم يس والحركة الشعبية-شمال جناح عقار برئاسة ياسر عرمان خلال جلسة المباحثات انعقدت مساء اليوم بفندق “بريميد” بجوبا، إلي إتفاق تام بشأن بند دمج القوات في ملف الترتيبات الأمنية مسار المنطقتين.

وأوضح عضو فريق الوساطة الجنوبية د. ضيو مطوك فى تصريح صحفى أن وفدا الحكومة والحركة الشعبية-شمال جناح عقار توصلا إلي إتفاق تام بشأن قضية دمج القوات.

وقال “لم يتبق في ملف الترتيبات الأمنية مسار المنطقتين سوى قضية آليات تطوير وتحديث القوات المسلحة والأجهزة الأمنية” وأشار إلى أن هناك رؤى وأفكار جيدة وبناءة مطروحة للتفاوض من الجانبين.