فيديو مؤثر لمواطنة سودانية تشكو ضيق الحال والأوضاع المعيشية الصعبة يلاقي تعاطفاً في أوساط رواد التواصل

الخرطوم: السوداني

لاقي مقطع فيديو مؤثر، تعاطفا واسعا في أوساط رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ل‏مواطنة سودانية تشكو صعوبة العيش وضيق الحال في اتصال مباشر مع اذاعة محلية.

وبدأت المواطنة منفعلة وهي تشكو من الغلاء الطاحن وارتفاع الايجارات وأزمة الكهرباء، وتفشي البعوض والذباب، وقد اعترتها غصة وهي “تقول والله خلاص ضاقت بينا يا جماعة نمشي وين نقع وين”.

وختمت بقولها الله المستعان، ربنا المستعان، حسبي الله ونعم الوكيل.