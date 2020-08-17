نجاح إختبارات جديدة لبئر نفط بابوجابرة بانتاج 840 برميل يوميا

الخرطوم : السوداني

كشف وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين د.حامد سليمان عن نجاحات جديدة لبرنامج زيادة الإنتاج النفطي بالبلاد. ووقف وكيل الوزارة خلال زيارته لحقل ابوجابرة التي تم انجازها بايدي سودانية خالصة من ،امس ، على نتائج اختبارات بئر البترول

الدراسات والمسوحات وكافة االعمال الفنية الإنتاجية تبلغ (840 )برميل يومياالخام الخفيف الذي يعتبر اجود الخامات التي اثبتة الدراسات. وقال الوكيل سليمان أنها من المؤشرات الايجابية التي تزيد انتاج حقل شارف من (1800 )برميل في اليوم الي(7000 )برميل في اليوم بعد توفير تمويل برنامج تطوير الإنتاج. ودعا رجال االعمال

الوطنيين للإستثمار في قطاع النفط السوداني

الذي تتوفر فيه فرص استثمارية لزيادة الإنتاج التي تحتاج الى مجهود قليل في ظل والإمكانيات الموجودة في القطاع.