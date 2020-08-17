إتحاد المدارس الخاصة: ينفى تأجيل العام الدراسي بسبب طباعة الكتاب

الخُرطوم : اليسع أحمد

نفت لجنة تسيير إتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم ماتدوال على لسان رئيس شعبتها بشرق النيل حول اجتماعها مع مدير المركز القومي للمناهج د. عمر القراي عن تعسُّر عملية طباعة الكتاب المدرسي وتأخُر العام الدراسي عن موعده .

وأكد رئيس لجنة تسيير إتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم بهاء الدين سيد أحمد لـ(السوداني ) عدم صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بربط رسوم المدارس الخاصة عبر البنوك دون الرجوع للمدارس وتحديد نسبة أرباح متفق عليها بين الوزارة وأصحاب المدارس الخاصة، ونوه إلى أن المنشور المتداول عبر الوسائط مفبرك وعاري من الصِحة ، مُشيراً إلى أنه مصري وأُستبدال اسم الوزير المصري بوزارة التربية والتعليم السودانية ويتم تداوله منذ ثلاثة أعوام متزامناً مع بداية كل عام دراسي لتأليب الراي العام والهاء أولياء أمور الطلاب