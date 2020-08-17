والي الخرطوم طلاب الجامعات يستحقون خدمات سكن تليق بهم

الخرطوم: السوداني

اكد والي ولاية الخرطوم أيمن خالد دعم حكومته ورعايتها لخدمات الطلاب بالداخليات.

وقال الوالي الذي التقي بمكتبه أمس الأمين العام للصندوق بروفيسور أحمد البشير بحضور أمين ولاية الخرطوم المكلف د.طارق سيد احمد، أن توفير الخبز والوقود وخطوط الكهرباء الساخنة لداخليات الطلاب تعتبر من الخدمات الأساسية التي سيوليها اهتمامه خلال الفترة القادمة.

ووجه الوالي أمانة الصندوق بالولاية بترقية وتطوير بيئة السكن بالشكل الذي يستحقه الطلاب ويليق بهم.

وقال الأمين العام للصندوق أ.د أحمد البشير إن اللقاء مع الوالي ناقش قضايا سكن الطلاب وتهيئة البيئة السكنية ومعالجة التحديات التي تواجه الخدمات المصاحبة للسكن في الترحيل والوقود والخبز واستقرار الكهرباء، مشيرا إلى أن قضايا الخدمات وجدت تجاوبا كبيرا من الوالي الذي وجه اللجنة الاشرافية للصندوق من حكومة الولاية للطواف على الداخليات للوقوف علي حجم الخدمات واجراء المعالجات اللازمة لتهيئة بيئة السكن.