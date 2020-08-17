يناقش وضعية ومستقبل المجلس شداد وسوداكال .. لقاء حسم القضايا العالقة بالمريخ



الخرطوم : السوداني

لن يكون اللقاء المرتقب الذي سيجمع بين رئيس اتحاد الكرة، ورئيس المريخ، عادياً اذ ان هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس المريخ سوداكال، مسؤولاً رياضياً على أرض الواقع ووجها لوجه وذلك عقب زوال الظروف الاستثنائية التي كان يمر بها.

وسابقاً أفرجت السلطات عن رئيس المريخ، آدم سوداكال الذي كان متهماً على ذمة عدد من القضايا، وخرج بصورة مفاجئة.

وبحسب مصادر موثوقة داخل مجلس المريخ فإن هناك ترقبا للقاء الذي سيجمع بين شداد، و سوداكال خاصة وان هناك العديد من التساؤلات والاستفهامات التي تحيط بمستقبل العمل الإداري في المريخ في ظل التصدع والخلافات الكبيرة داخل أروقة مجلس ادارة النادي.

وفي الوقت الذي تنادي فيه جماهير النادي، برحيل مجلس الإدارة الحالي بقيادة سوداكال، لجهة فشله في عدد من الملفات والقضايا الادارية والمالية الخاصة بالنادي ويتمسك سوداكال واعضاء مجلسه بتكملة الدورة الحالية واقامة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد عقب ذلك.

وسابقاً قدمت مجموعة كبيرة من جماهير المريخ، مذكرة لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي، إلى الاتحاد السوداني لكرة القدم، ورغمأً عن استلام الأمانة العامة بالاتحاد للمذكرة التي حوت توقيع أكثر من (1000) شخص حاملا لعضوية النادي الا ان الاتحاد لم يرد على المذكرة حتى اللحظة.

ويقول مصدر باتحاد الكرة ان إقامة جمعية عمومية بالمريخ خلال الفترة الحالية لاجازة النظام الاساسي، او حتى لانتخاب مجلس إدارة جديد صعب في الظروف الراهنة مستدلاً بالتصريحات الصادرة من رئيس اللجنة القانونية باتحاد الكرة محمد جلال والذي اكد بان اتحاد الكرة يراعي الظروف الحالية التي يمر بها العالم والسودان المتمثلة في جائحة كورونا والتي أدت لتعليق النشاط الرياضي وبالتالي لا يمكن اقامة جمعيات عمومية.

يشار الى ان لقاء شداد و سوداكال المنتظر، يتوقع ان يناقش جملة من القضايا الإدارية الراهنة التي تواجه مجلس ادارة المريخ على رأسها التصدعات الموجودة داخله والاستقالات التي دفع بها عدد من الأعضاء خلال وقت سابق.

كما ينتظر ان يتطرق اللقاء إلى الوضعية القانونية للمجلس الحالي على خلفية مذكرة سحب الثقة التي تم الدفع بها سابقاً.

وقال مصدر مقرب من سوداكال ان الأخير يفكر في اضافة بعض الشخصيات لمجلس ادارة النادي خلال الفترة الحالية ولم يستبعد ان تتم الخطوة عقب اللقاء الذي يجمعه بشداد، لافتاً الى ان تكوين المجلس الحالي متصدع وبه العديد من الخلافات.

وفيما يتعلق بقضية المدير التنفيذي للنادي د مدثر خيري، قال المصدر ان قرار إقالته صادر من رئيس النادي مكذباً الأنباء التي أشارت لعدم موافقة بعض اعضاء مجلس الادارة وقال ان ذلك ليس صحيحا لجهة ان سوداكال اجرى اتصالا بأكثر من عضو داخل مجلس الادارة وتمت الموافقة على القرار والتأييد على تنفيذه بشكل فوري.

واستبعد المصدر ان يتم تداول هذه القضية بين شداد و سوداكال لجهة ان القرار نهائي ولا رجعة فيه.

يذكر ان هناك قضايا ادارية معلقة بين الاتحاد والمريخ، ينتظر ان يتم التداول فيها وهي قضية محكمة كاس والأموال التي من المفترض ان يردها الاتحاد الي المريخ وفقا للحكم الصادر، كما ينتظر ان يتم حسم استضافة ملعب النادي لمباريات الدوري بشكل قاطع وفقا للخطاب الصادر من مجلس إدارة النادي والخاص بصلاحية الاستاد ردا على مخاطبة المدير التنفيذي المقال الذي أكد عدم جاهزيته لاستقبال المباريات.