رئيس مجلس السيادة يلتقي البوشي

الخرطوم : السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وزيرة الشباب والرياضة، ولاء البوشي ظهر أمس ( السبت)، وناقش الاجتماع الذي جرى اوضاع البنى التحتية كما استمع البرهان لتقرير واف عن العقبات التي تواجه الأنشطة الرياضية وتم النقاش حول الرؤية الموضوعية لتأهيل الاستادات وضرورة ترميمها كما تم التأكيد على ضرورة العمل لتكملة مشروع المدينة الرياضية بأسرع ما يمكن، وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مشاريع الوزارة والاستراتيجية الموضوعة بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من القوات النظامية في البرامج الشبابية الخاصة بالوزارة.

ولم تكشف وزيرة الشباب والرياضة عما إذا كان النقاش قد تطرق إلى أزمة الدوري الممتاز القائمة بين الوزارة والاتحاد السوداني لكرة القدم وذلك على خلفية الانتقادات المتبادلة بين الوزيرة ورئيس الاتحاد كمال شداد لكن مصدر مقرب من الوزيرة اشار الى ان اللقاء تم من خلاله تقديم تقرير وافٍ عن كل الانشطة الرياضية وعن كافة التطورات وتوقع ان تكون ملابسات الازمة الاخيرة قد تم الخوض فيها في اللقاء الذي جري أمس.