رفع حظر التجوال جزئياً بمحلية بورتسودان

الخُرطوم: السوداني

أصدرت لجنة أمن ولاية البحر الأحمر، قراراً برفع حظر التجوال جزئياً بمحلية بورتسودان ليكون اعتباراً من يوم غد الثلاثاء ١٨ أغسطس من الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.

وأشارت اللجنة إلى أنهُ سيتم فتح السوق الرئيسي بالمدينة حتى الساعة الثانية ظهراً لانسياب حركة السلع والمواد الغذائية مع الإبقاء على حظر حركة المواصلات والطلمبات.

وأكدت اللجنة الأمنية بالولاية، حرصها على أمن المواطنين ومعاشهم وحقهم في عودة الاستقرار للولاية لممارسة نشاطهم والتعايش السلمي بينهم وإصدار قرارات تساعد في عودة الحياة إلى طبيعتها.