حميدتي في جوبا وتوت يعلن التوقيع على وثيقة السلام 28 أغسطس الحالي

الخرطوم: السوداني

وصل إلى مدينة جوبا ظهر اليوم الوفد السيادي بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ويضم الوفد الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ومحمد حسن التعايشي، كما يضم بروفيسور سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام وعددا من أعضاء الوفد الحكومي لمفاوضات السلام.

وكان في استقبال الوفد بمطار جوبا الدولي د. رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان وعدد من قيادات الجبهة الثورية.

وأعلن توت قلواك رئيس فريق الوساطة الجنوبية في تصريح صحفي بمطار جوبا “أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح سيتم في الثامن والعشرين من شهر أغسطس الحالي”. ورحب السيد قلواك بزيارة الوفد السيادي وقال إنها تحظى باهتمام كبير دولياً وإقليمياً، وسرد توت الجهود التي بُذلت في مسيرة مفاوضات السلام والملفات والبروتوكولات التي تم الاتفاق حولها في المسارات كافة، وأضاف أنه لم يتبق سوى ملف الترتيبات الأمنية ومسار دارفور، وأن الوساطة حددت مدىً زمنياً لا يتعدى الثلاثة أيام لاستكمال الملفات في كل المسارات تمهيداً للتوقيع بالأحرف الاولى ومن ثمّ التوقيع النهائي.

وفيما يتعلق بمسألة التفاوض مع الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز آدم الحلو، أوضح السيد توت أنه سيتم استئناف المفاوضات مع الحركة اعتباراً من صباح غد للوصول إلى اتفاق حول كل القضايا، وأشار إلى أن تأخير وتوقف المفاوضات مع حركة الحلو كان بسبب انتشار جائحة كورونا.