إصابات واعتقالات في مواكب “جرد الحساب”

الخرطوم: السوداني

أظهرت صور التقطها ناشطون، حدوث إصابات لمتظاهرين خرجوا اليوم في موكب “جرد الحساب”، الذي دعت له لجان المقاومة، وظهر في الصور شباب يلوِّحون بعلامات النصر والثورة وهم في أحد المشافي.

وألقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين أمام مجلس الوزراء بعد ساعتين من بقائهم أمام البوابة الرئيسية للمجلس.

ووصل المتظاهرون اليوم الاثنين لمقر المجلس ضمن مواكب “جرد الحساب”، التي دعت لها لجان المقاومة السودانية للمطالبة بتصحيح مسار الثورة بتنفيذ جملة من المطالب.

ودخل عدد من المحتجين في احتكاكات مع الشرطة بعد اعتذار رئيس الوزراء عن مخاطبة المحتجين وإرساله أحد الموظفين من مجلس الوزراء طبقاً لما جاء في بيان لتجمع المهنيين، فلجأت الشرطة لإطلاق الغاز المسيل الدموع وفرّقت التظاهرات أمام المجلس.

بالمقابل لجأ المتظاهرون لشوارع أخرى قريبة، حيث دار الكر والفر بينهم والشرطة وامتدت التظاهرات لتشمل بعض الأحياء، بينما لوّح تجمع المهنيين بمزيد من التصعيد.

وأفادت مصادر من لجان المقاومة أن عدداً من المتظاهرين تعرض لأختناقات بسبب الغاز المسيل للدموع.