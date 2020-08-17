التوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكول الترتيبات الأمنية

الخرطوم: السوداني

وقّعت الحكومة السودانية الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة مالك عقار، اليوم الاثنين، بالأحرف الأولى على بروتوكول الترتيبات الأمنية.

وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو: “توصّلنا اليوم بحمد الله مع الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار للتوقيع بالأحرف الأولى على برتوكول الترتيبات الأمنية”.

وأضاف: نمضي بذات العزم والهمة ما بدأناه في محادثات السلام وصولاً إلى اتفاق سلام دائم ينهي معاناة شعبنا ويحقق الأمن والاستقرار.