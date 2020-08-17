شاهد «قَسَمات وجه» مزارع سوداني كادح مع طفلتيه تشعل مشاعر رواد التواصل

الخرطوم: محمد الطاهر

أشعلت صورة مزارع سوداني كادح مع طفلتيه، للمصور الفتوغرافي «أحمد عثمان»، بدأ فيها على سجيته وبساطته راضيا بما قسم الله، مشاعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

و وفق« العربية» أن الصورة المتداولة في الوسائط السودانية لرجل من قرية الكمر ريفي ودحامد، ليس له علاقة بالنت ولا صخب الحياة.

الرجل اسمه «أحمد عبدالرحيم» مزارع بسيط في حاله، تجسد صورته هذه كما وصفها كثيرون «درس» في الكد والكفاح والإجتهاد والقناعة والرضا والسعادة الصادقة.

ولاقت الصورة المعبرة تفاعلاً كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي جاء فيها «ابتسامة الرضا… أجمل ابتسامة… حنية الأب أمان للبنيات .. ربنا يحفظكم».

فيما علق آخر «سيد المنجل الحقير أنت للناس سيد، يا بعيداً عن البشر أنت لاتعرف الشرور، تعرف الماء والحجر والأعاصير والزهور ».