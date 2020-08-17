الناصري يُطالب بمُحاسبة المُعتدين على الثُّوّار

الخرطوم: السوداني

طالب الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري، رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك باتخاذ قرارات حاسمة وخطوات جادة لمحاسبة من اعتدى على الثوار أمام مجلس الوزراء اليوم.

وأبدى الحزب أمله في إجراء تحقيق عاجلٍ وشفّافٍ فيما جرى من أحداث.

وحَثّ الحزب في بيانٍ له اليوم الاثنين، قوى التغيير بأن تتخذ موقفاً حازماً تجاه من يضعوا المتاريس والعقبات من بعض العسكر لتعطيل مسار الثورة في تحقيق أهدافها.

وقال في ذات البيان: الحزب درج على الاصطفاف الدائم مع نبض الشارع لتحقيق أهداف الثورة، وتابع: “ظللنا ننادي باستكمال هياكل السلطة الانتقالية وما زال التلكؤ قائماً في تكوين المجلس التشريعي، والبرنامج الاقتصادي”، وأضاف: “نحن نرى التردي الاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد والفتن تُحيط من جانب”، مشيراً إلى أن كل تلك المُشكلات كفيلة بأن تدفع الشارع للمُطالبة بحقوق مشروعة ومستحقة.