الشرطة تؤكد وقوع إصابات وتبرر استخدامها لـ(البمبان) في موكب اليوم

الخرطوم: السوداني

أكدت الشرطة، وقوع إصابات متفاوته وسط المتظاهرين ومنسوبيها في مليونية “جرد الحساب” اليوم، وبرّرت تدخلها واستخدامها للغاز المُسيّل للدموع لحدوث انحرافات من بعض المتظاهرين بمحاولتهم اقتحام مجلس الوزراء.

وقالت الشرطة في بيان لها اليوم: الإثنين”إن المواكب وصلت وسط الخرطوم وبدأت التجمعات بشكل سلمي وحضاري يعبر عن الثورة التي اتصفت بالسلمية وسط تنظيم ملحوظ”.

وتابعت “بيد أن انحرافات قد حدثت في مسارها حين حاولت مجموعات اقتحام مجلس الوزراء، وإزاء ذلك قامت قوات الشرطة بإنفاذ القانون – ووفقاً لنصوصه”.

وأوضحت في ذات البيان أنها استخدمت الغاز المُسيّل للدموع حسب تقدير الموقف للقيادة الميدانية، وتابعت “نتجت عن ذلك إصابات متفاوتة وسط المتظاهرين وقوات الشرطة وتم إسعافهم للمشافي”.

وأكدت الشرطة أنها تُنفذ القانون حرفياً وتؤدي واجبها لبسط الأمن وحماية الارواح والممتلكات وبسط هيبة الدولة، وقالت إن هذه الإجراءات ترمي إلى تجنب ما هو أسوأ”. وناشدت، المواطنين بضرورة الالتزام بالتعبير السلمي وعدم التعرض للقوات العاملة والممتلكات الخاصة والعامة.