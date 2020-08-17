لجان مقاومة الخرطوم تدين بشدة العنف المفرط في مواكب اليوم وتهدد بالتصعيد

الخرطوم: السوداني

أصدرت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، بيانا اليوم الاثنين، أدانت فيه بشدة استخدام الأجهزة الأمنية للعنف والقوة المفرطة في مواجهه الثوار السلميين، خلال مواكب “جرد الحساب”، في صورة متكررة يتسبب بها عدم شروع حكومة الثورة في إعادة هيكلة وإصلاح الأجهزة الأمنية وتصفيتها من عناصر النظام البائد “وفق البيان”.

كما استنكرت التنسيقيات اعتقال 77 شخصاً من الثوار، وإرسال رئاسة مجلس الوزراء مندوبا عنها لمقابلة الجماهير، بدلاً عن رئيس الوزراء والتي قابلته بالرفض المباشر.

مهددة بعمليات التعبئة والتصعيد في الأيام المقبلة بشكل منظم ومتصاعد وفق تنسيق كامل بين كل أجسام وتنظيمات قوى الثورة الحية، من أجل تقويم المعوج وإستكمال كافة إستحقاقات ثورة ديسمبر المجيدة.