وفد من قوى التغيير إلى جوبا لبحث مشاركة «الثورية» في تأسيس الانتقال

الخرطوم: السوداني

غادر صباح اليوم الاثنين وفد من قوى الحرية والتغيير الي مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، لبحث مشاركة الجبهة الثورية السودانية في المؤتمر العام لتأسيس الانتقال الذي ترتب الحرية والتغيير لقيامه، و الحوار معها حول كيفية انجاحه، والدفع بعملية التحضير له من كافة قوى الثورة، وفق «تعميم صحفي للجنة التحضيرية».

يُذكر أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير و حزب الامة القومي قد ابتدرا مشاورات واسعة من اجل تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام بهدف بلورة رؤية سياسية وتنظيمية شامله لإستكمال مهام المرحلة الانتقالية ودعم سلطة الثورة.

وفي الاثناء عقد لقاء بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم يوم الخميس الماضي 13 اغسطس، ضم عددا من القوى الموقعة علي إعلان الحرية والتغيير وغير المشاركه في هياكل الحريه والتغيير “مجلس مركزي و تنسيقية مركزية”.

وتم تداول صيغ مختلفة لكيفيه المشاركة في التحضير لهذا المؤتمر، واثناء التداول قدم فصيل باسم “لجان المقاومة السودانية” كلمته وأعلن إنسحابه وفق تقديره المسبق.

واستمر اللقاء بصورة سلسة، وكان مثمرا وتوصل الي نتائج إيجابية، كما قدم بعض المشاركين افكار مهمة لانجاح المؤتمر وتحقيق اهدافه المتمثلة في توحيد قوى الثورة وتوسيع اطار المشاركة ووضع خارطة طريق لدعم حكومة الثورة وتحقيق مهمات المرحلة الانتقالية.