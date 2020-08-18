«هدسون»: أسر ضحايا 11 سبتمبر تسعى لإيقاف رفع السودان من قائمة الإرهاب

الخرطوم: السوداني

قال المسؤول السابق في البيت الأبيض الامريكي «كاميرون هدسون»، في تغريدة له، أن أسر ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر، تسعى لإيقاف رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى يتم دفع مبالغ التسويات.

وغرد «هدسون» على حسابه الرسمي بتويتر قائلاً : الاتجاه العام لما كان يبدو في وقت سابق أنه حقيقي، على الرغم من عدم وجود دليل قاطع، تبحث مجموعة من أسر ضحايا 11 سبتمبر عن طريقة لإيقاف تسوية قضية رفع السودان من قائمة الإرهاب حتى يتم دفع مبالغ التسويات.

وأردف: وهذا يضيف عقبة سياسية جديدة للمفاوضات التي تبدو أصلا صعبة.

يُذكر أن «كاميرون هدسون» هو مسؤول سابق في البيت الأبيض في عهد الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش، وكبير الباحثين في المجلس الأطلنطي ،أحد مراكز التفكير المهمة في الولايات المتحدة، والمؤثرة في صناعة القرار.