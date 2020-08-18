الدولار يقفز لـ(172) جنيها بالموازي

الخرطوم: عبير جعفر

قفزت أسعار الدولار بالسوق الموازي بالخرطوم أمس من (163) إلى (172) جنيها للبيع.

وعزا متعاملون بالسوق تحدثوا لـ(السوداني) الزيادة لضعف العرض وزيادة الطلب على الدولار ، مشيرين لارتفاع سعر شراء الدولار من (162) لـ (163) جنيه وسعر البيع من (163) الى (172) جنيه وارتفاع سعر شراء الريال السعودي من (39,5) الى (40) جنيه اما سعر البيع من (40) جنيه الى (41) جنيه وتوقعوا المزيد من ارتفاع الاسعار ليصل خانة الـ(200) جنيه ، مشيرين الى أن المواطنين الاكثر شراء للدولار من السوق هذه الفترة لحفظ قيمة عملاتهم الوطنية التي تسير نحو التراجع مقابل الارتفاع المتسارع في الدولار.