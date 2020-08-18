صدفة قطرية.. هيجت أشجان الخليج! (2)

خلصنا بالأمس إلى أن خرطوم الثورة ما تزال توصد ابوابها أمام القطريين.. رغم مساهمة الأخيرة في التعجيل بسقوط النظام البائد على الأقل.. وقلنا إنه مقابل صد الخرطوم.. كانت جوبا.. العاصمة التوأم للخرطوم.. إن جاز التعبير.. تسعى لمد حبائل الوصل مع قطر.. أما المفارقة الكبرى فقد تبدت في أن تكون الخرطوم هي من نسجت ذلك الوصال.. بين جوبا والدوحة.. فمن داخل كابينة قيادتها العليا سعت جوبا لوسيط في الخرطوم.. أجرى عملية الربط دونما جهد يذكر.. الوقائع الظاهرة للعيان تقول.. إن دولة جنوب السودان.. وفي إطار حشد جهودها المحلية والإقليمية والعالمية لمكافحة جائحة كورونا.. كانت تنظر لقطر كواحد من الداعمين المحتملين.. لذا سعت للاتصال بها.. وقد نجح المسعى.. ففي زمن قياسي.. كان مبعوث عالي المستوى من الحكومة القطرية.. يهبط جوبا.. يتفقد الأحوال.. ويطلع على قائمة اﻻحتياجات.. ثم أيام معدودات.. وتهبط المساعدات الإنسانية في مطار جوبا.. تحمل أطنانا من المساعدات الطبية المتنوعة.. دعما لجهود حكومة سلفاكير في حماية مواطنيها من جائحة كوفيد 19..!

هل هذا كل شيء..؟ بالطبع لا.. فالقصة التي جعلنا عنوانها العريض؛ صدفة قطرية، تجعل من قراءة تفاصيلها؛ رواية مختلفة ومثيرة.. ولنبدأ القصة من التعرف على المبعوث القطري نفسه.. الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، هو مبعوث خاص لوزير الخارجية القطري.. فوق أنه وثيق الصلة بالمراجع العليا في الدوحة.. ولكن المهم.. ماذا تقول السيرة الذاتية للقحطاني ايضا..؟ إنه المبعوث القطري الخاص لمكافحة الإرهاب.. وخبير فض النزاعات.. لا بل هو الموفد القطري وثيق الصلة بالدوائر الأمريكية ذات الصلة.. بالملفات التي يعمل فيها الرجل.. وواحدة من أهم الملفات التي يعمل فيها الدكتور القحطاني الآن، هو ملف طالبان.. هل تذكرون هذا الاسم الذي دوخ واشنطن يوما..؟ قبل شهر ونيف من الآن، كان الدكتور مطلق القحطاني، يخاطب في الدوحة وباسم بلاده، مؤتمر السلام الأفغاني الذي انعقد هناك؛ برعاية قطرية المانية.. ومباركة امريكية.!

إذن.. هو رجل مهم.. ترى ما الذي يدفع الدوحة لإرسال مبعوث بهذه الأهمية؛ وهذا الثقل؛ وهذا الإنشغال، والأهم من كل ذلك؛ بهذا التخصص؛ الى دولة فى أحراش افريقيا؛ على تخوم خط الإستواء، لم تطلب غير مساعدات إنسانية لمكافحة جائحة كورونا..؟ هل يمكن القول أنه كان المبعوث الخاطىء للمكان الخاطيء..؟ يبدو أن لا.. وتبدو الإجابة سهلة وعصية في ذات الوقت.. ولكن قبل هذا.. هل كانت جوبا تعلم أهمية الرجل القادم اليها..؟ الإجابة هنا نعم.. وإلا فمن أي زاوية تقرأ الإهتمام الشخصي للفريق سالفا كير ميارديت، رئيس دولة جنوب السودان، وحرصه على إستقبال المبعوث القطري في مكتبه، وتجاذب أطراف الحديث معه مطولا؛ فى مختلف القضايا؛ العالمية منها و(الإقليمية)!

ربما.. الأسئلة الحائرة اعلاه تجد إجابتها في الحقيقة التالية.. هذه العاصمة الإفريقية التي تشكو قلة الفئران، وتبحث عن معين في هذا الظرف الدقيق.. تحتضن الآن شيئا ثمينا.. يهم قطر عموما.. بل ويهم بشكل خاص.. مبعوثها الخاص..! فإلى الغد..