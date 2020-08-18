العم شبشة.. الكاردينال يضم أقدم عامل بالهلال للجنة التطبيع

أقدم الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، على خطوة مفاجئة، هي الأولى في تاريخ الهلال السوداني، حينما ضم إلى لجنة التطبيع التي قدمها لاتحاد الكرة، أقدم عامل في غرفة اللاعبين بتاريخ النادي وهو حسن شبشة.

ولم تكن هي المرة الأولى التي يكرم فيها الكادرينال العامل الأقدم بتاريخ النادي، حسن شبشة حيث منحه شرف أن يكون الوحيد من أبناء وجماهير نادي الهلال وأقطابه، الذي نال مشاركته في إعادة بناء إستاد الهلال.

ويعود تاريخ عمل حسن شبشة في الهلال إلى بداية ستينيات القرن الماضي.

وكان الكاردينال قد وافق في وقت متأخر من مساء السبت، على أحد الخيارات الثلاثة التي طرحها عليه يوم الأربعاء الماضي رئيس الاتحاد السوداني الدكتور كمال شداد، لتكوين لجنة تطبيع، وهي اختيار وترشيح أسماء تعمل إلى جانبه في تلك اللجنة.

واجتمع الكاردينال، بحضور عضو الهيئة الاستشارية مختار مكي مساء السبت الماضي، برئيس اتحاد الكرة الدكتور كمال شداد بمكتب الأخير، بحضور نائبي رئيس الاتحاد للشؤون القانونية والمالية، كل من الدكتور محمد جلال والمهندس نصر الدين أحمد حميدتي، وقدم القائمة المقترحة.

وضمت قائمة الكاردينال كل من: الدكتور أشرف الكاردينال رئيساً، وعبد العظيم سعد الله نائباً له، والعقاد عبد الغني أميناً للصندوق، وأحمد دولة ممثلاً لقدامى اللاعبين، وأفكار وداعة للمناشط، وعضوية كل من عادل دقلو وعبد الله وحسن شبشة.

وخلال الاجتماع بمقر الاتحاد، وافق الكاردينال على اتباع الخطوات الإجرائية لانتخاب مجلس إدارة جديد، على أن تعتمد لجنة الطوارئ بالاتحاد السوداني القائمة وتعلنها لاحقاً خلال هذه الأسبوع، فيما أعلن الدكتور كمال انتهاء الفراغ الإداري بالهلال.