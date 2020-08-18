ميسى يغادر برشلونة

تتناقل وسائل الإعلام رغبة بارتوميو رئيس النادي في التخلي عن العديد من اللاعبين البارزين وعلى رأسهم سواريز.

وكشفت تقارير صحفية صادرة أمس الاول عن أنّ الأرجنتيني ليونيل ميسي يريد مغادرة برشلونة في أقرب وقت ممكن وقبل انتظار انتهاء عقده مع البلوغرانا.

وفجّر الصحفي مارسيلو بيتشلر الذي كان من أوائل من أكّد انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مفاجأة من العيار الثقيل بنشره خبر رغبة ميسي في الرحيل “الآن” وفق ما أشارت وكالة بي أن سبورتس الإخبارية اليوم.

ونقل مارسيلو عن مصدر له داخل النادي الكاتالوني أنّ ميسي أوضح رغبته في الخروج بسبب عدم قناعته بمشروع برشلونة الجديد.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام أنّ الهولندي كومان هو الأقرب لتدريب برشلونة بعد الخسارة القاسية التي لحقت بالفريق الكاتالوني أمام بايرن ميونيخ الألماني 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد ميسي في صيف 2021 وتردّد اسمه مؤخراً للانتقال إلى إنتر الإيطالي أو مانشستر سيتي الإنكليزي.