أبيدال يخطر سيتيين بانتهاء مرحلته مع برشلونة

القرار المرتقب يأتي ضمن المشروع الجديد الذي تعتزم تنفيذه إدارة النادي الكاتلوني.

قالت تقارير صحفية امس ”الأثنين”، إنّ المدير الرياضي لنادي برشلونة إيريك أبيدال أخطر المدرب كيكي سيتيين بانتهاء مرحلته في النادي كمدربٍ للفريق الأوّل.

وبحسب وكالة بي أن سبورتس، فإنّ أبيدال اجتمع على مأدبة غداء مع المدرب كخطوةٍ لتوديعه بطريقة راقيةٍ خصوصاً وأن سيتيين كان اختياراً أيضاً للإدارة الرياضية في يناير الماضي.

وتأتي إقالة سيتيين ضمن المشروع الجديد الذي تنوي إدارة برشلونة تنفيذه عقب الهزيمة القاسية أمام بايرن ميونيخ الألماني 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.