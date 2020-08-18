استئناف مُفاوضات سد النهضة.. وخلافات حول تفسير إجراءات دمج الاتفاقيات

الخرطوم: السوداني

اُستؤنفت اليوم الثلاثاء، المفاوضات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية على النيل الأزرق.

وأشار وزراء الري في الدول الثلاث خلال الاجتماع بتقديم ملاحظاتهم الافتتاحية وتصوراتهم للإجراءات التي ستتبع خلال هذه الجولة.

وقالت وزارة الري في بيان لها، إن الدول الثلاث ستعمل في المفاوضات الحالية على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي بتاريخ ٢٨ أغسطس ٢٠٢٠م.

وبرزت خلال الاجتماع خلافات بين الدول الثلاث تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات كما جاءت في تقرير وزارة خارجية دولة جنوب أفريقيا.

وتبادلت الدول الثلاث، مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة مُتزامنة وتم اختيار ممثلين، قانوني وفني من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاث.

وستتواصل الاجتماعات غداً بعد تسلم محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ١٦ أغسطس ٢٠٢٠م من رئاسة الاتحاد الأفريقي.