المالية: تطوير خدمات الري للنهوض بالقطاع الزراعي

الخرطوم: السوداني

أكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة د. هبة محمد، على أهمية الري في تطوير القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه الاقتصاد السوداني.

وشددت لدى اجتماعها بوزارة الري على ضرورة حل جميع الإشكالات التي تواجه العاملين بالوزارة وتوفير خدمات الري للمشاريع القومية ومشاريع الأيلولة الزراعية بالولايات، مشيرةً إلى أهمية تهيئة المناخ الملائم وتوفير الموارد والمتطلبات لزيادة الإنتاج وإنجاح الموسم الزراعي، ودعت هبة إلى جذب الاستثمارات الخارجية والتمويل الأجنبي لإعادة تأهيل البنية التحتية في مجال الري وتحقيق التنمية والاستقرار بالبلاد.

ومن جانبه، أبان وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس محمد، أهمية إعادة تأهيل الري وتوفير المُتطلبات اللازمة لتحسين الخدمات وزيادة الإنتاج، وتحدث حول أداء الوزارة في تنفيذ خدمات الري بالمشاريع الزراعية ومياه الشُرب ومشروع حصاد المياه، إلى جانب إزالة الأطماء وإنتاج الأبحاث العلمية التي تخدم عملية الري، وأشار إلى أهمية تطوير إدارة المشاريع الزراعية وتطبيق مبدأ الشفافية تجويداً لأداء الأجهزة الحكومية، مؤكداً استعداد وزارة الري للعمل والتنسيق مع الجهات ذات الصلة كافة لتحسين خدمات الري وتطوير القطاع الزراعي والنهوض بالاقتصاد السوداني.