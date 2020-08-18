بالفيديو «ضياء الدين بلال» متحدثاً حول تضارب تصريحات التطبيع مع إسرائيل في مقابلة مع الجزيرة

الخرطوم: السوداني

قال رئيس تحرير صحيفة السوداني والمحلل السياسي «ضياء الدين بلال»، مثل هذه المواقف الاستراتيجية يجب ان لاتخضع للاجتهادات الفردية، مضيفاً أن هذه التصريحات من الناطق الرسمي للخارجية لم تكن موفقة ولم تكن حصيفة، فيها كثير من التَّزَلُّفِ إلى إسرائيل والتوسل بالتاريخ.

جاء ذلك في معرض تعليقه على التضارب في تصريحات تطبيع السودان مع إسرائيل، خلال مقابلة مع الجزيرة مساء الثلاثاء، وأضاف «ضياء الدين»: أن هذه الحكومة انتقالية ليس من حقها أن تتمدد في الصلاحيات وان تتوسع في هذه الملفات الاستراتيجية، لافتاً إلى أن هذه الملفات يجب أن تدار عبر حكومة منتخبة.

وأردف: يستشف أن هناك سباق خفي مابين المكون العسكري والمدني على هذا الملف باعتبار أن هذا الملف سيفتح الطريق إلى رفع السودان من قائمة الارهاب.

وتابع: أن هذا الموقف ليس متفقاً عليه من قبل أحزاب داخل الحاضنة السياسية، كما وضح من تصريحات صدرت من حزب الأمة وحزب البعث وغيرهم.

وزاد بقوله: ما يحدث من ارتباك وغموض حول هذا الملف هو جزء من ذلك التسابق السري المحموم مابين المكون العسكري والمدني، منوهاً إلى أن تكون هناك شفافية واسعة في تناول هذه القضية واشراك الشعب في مثل هذه القضية الاستراتيجية الحساسة.