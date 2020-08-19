وفاة الصحفي كمال حسن بخيت

الخرطوم: السوداني
انتقل إلى رحمة مولاه ألأستاذ الصحفي الكبير كمال حسن بخيت بالقاهرة.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء.
(إنا لله وإنا إليه راجعون)
الخرطوم: السوداني
انتقل إلى رحمة مولاه ألأستاذ الصحفي الكبير كمال حسن بخيت بالقاهرة.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء.
(إنا لله وإنا إليه راجعون)
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بالفيديو «ضياء الدين بلال» متحدثاً حول تضارب تصريحات التطبيع مع إسرائيل في مقابلة مع الجزيرة
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