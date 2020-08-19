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وفاة الصحفي كمال حسن بخيت

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

انتقل إلى رحمة مولاه ألأستاذ الصحفي الكبير كمال حسن بخيت بالقاهرة.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء.
(إنا لله وإنا إليه راجعون)

alsudani
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