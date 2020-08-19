(1400) مُصاب بالإيدز يواجهون أوضاعاً سيئة بعد إغلاق مركزهم

الخُرطوم: اليسع أحمد

كشف رئيس الجمعية السودانية لرعاية المتعايشين مع الإيدز بالخرطوم، فتح الرحمن المُبَزّع، عن إغلاق مركز علاج الإيدز بمستشفى بشائر منذ الرابع من أغسطس الجاري بسبب تَصَدُّع جدران المركز جراء هطول الأمطار .

وأكد المُبّزّع في تصريح خاص لـ (السوداني) تضرر أكثر من (١٤٠٠) مُصاب بالفايروس وانقطاعهم عن العلاج والرعاية الطبية لمدة أسبوعين مما ينعكس سلباً على صحتهم ويؤدي لتدهورها، ونوه إلى أن المركز يوفر جميع الأدوية للمصابين مجاناً، وناشد إدارة مستشفى بشائر بتوفير مبنى مؤقت داخل المستسفى أو أن تسعى كل من وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني بالتدخل العاجل لإيجاد مبنى أو تحويل ملفات المرضى لمركز علاجي آخر، مُشيراً إلى أن انقطاع العلاج يؤدي إلى زيادة خطر تطور الفيروس ويهدد الكثير من الأسر بعد ذهاب مصابيهم للمركز والعودة إلى منازلهم من غير علاج خاصةً في ظل انتشار جائحة كورونا التي تؤثر على الجهاز المناعي بجسم الإنسان وأنهم أكثر عرضة للإصابة بها.