محمد عصمت : المكون المدني يشكل غياباً كاملاً بمؤسسات الدولة

الخرطوم : وجدان طلحة

قال رئيس الحزب الاتحادي الموحد، محمد عصمت انه لا يوجد حكم مدني بالبلاد، مؤكدا أن المكون العسكري يسيطر على مفاصل الدولة، وقال إن ما يحدث داخل الحرية والتغيير (لا يسر)، مشيرا إلى انها تعاني من (تفتيت) فيما ظلت مكونات التحالف غير مكترثة للأمر.

وبرر عصمت في تصريح لـ(السوداني) أمس، تجميد عضوية الحزب في الحرية والتغيير لانها تعاني من الضعف والهوان، وتمدد عسكري على كل الاصعدة والمجالات.

وقال إن المكون المدني، يشكل غياباً كاملاً في مؤسسات الدولة على مستوى المجلسين، معتبرا أن ما حدث من عنف تجاه الثوار في موكب جرد الحساب كاف لتجميد عضوية الحزب.