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ماذا قال السفير حيدر البدوي بعد إقالته؟

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

قال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية حيدر البدوي إنه تمت إقالته من منصب الناطق الرسمي،و سيتم تعيينه مديراً لإدارة التخطيط.
وأضاف: كنت قد طالبت بها من قبل لأنها تتناسب مع تأهيلي يعني ما زلت عاملاً كسفير في الوزارة.

alsudani
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