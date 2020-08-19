ماذا قال السفير حيدر البدوي بعد إقالته؟

الخرطوم: السوداني
قال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية حيدر البدوي إنه تمت إقالته من منصب الناطق الرسمي،و سيتم تعيينه مديراً لإدارة التخطيط.
وأضاف: كنت قد طالبت بها من قبل لأنها تتناسب مع تأهيلي يعني ما زلت عاملاً كسفير في الوزارة.
الخرطوم: السوداني
قال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية حيدر البدوي إنه تمت إقالته من منصب الناطق الرسمي،و سيتم تعيينه مديراً لإدارة التخطيط.
وأضاف: كنت قد طالبت بها من قبل لأنها تتناسب مع تأهيلي يعني ما زلت عاملاً كسفير في الوزارة.
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