ماذا قال السفير حيدر البدوي بعد إقالته؟

الخرطوم: السوداني

قال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية حيدر البدوي إنه تمت إقالته من منصب الناطق الرسمي،و سيتم تعيينه مديراً لإدارة التخطيط.

وأضاف: كنت قد طالبت بها من قبل لأنها تتناسب مع تأهيلي يعني ما زلت عاملاً كسفير في الوزارة.