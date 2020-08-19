نجوم في عوالم (الصلعة)

تقرير: سعيد عباس

ظهرت في الآونة الاخيرة تقليعة حلاقة (الصلع) بين الكثير من الفنانين والنجوم في ظاهرة اثارت الدهشة والاستغراب ، بالرغم من ان الصلع ابتدرها عدد من النجوم العالميين منهم مغني الراب الامريكي توباك شاكور ولاعب السلة العالمي مايكل جوردان مرورا بالاسطورة البرازيلي رونالدو…الخ ، ولكن عندما اندثرت تلك الحلاقة لفترة زمنية طويلة قام عدد من الفنانين الشباب بنفض الغبار منها واضحوا يحلقونها حتى وجدت رواجا كبيرا في اوساطهم ، (كوكتيل) غاصت في بحورتلك الظاهرة وخرجت بالحصيلة التالية :-

جمال فرفور:

يعتبر الفنان جمال فروفور من اوائل الفنانين الشباب الذين عمدوا لتلك الحلاقة حيث استمر بها فترات طويلة حتى ظل عدد من معجبيه ومتابعي حفلاته من الشباب يقلدونه ويحلقونها بالرغم من ان حلاقة فرفور للصلع كانت نتاج لبداية( الصلع المبكر أو الجلحات الغائرة) التي كانت تميزه كثيرا عن زملائه ورصفائه إلا انه مؤخرا ظل يداوم على حلاقة راسه (اصلعا) حتى ميزه ذلك المظهر كثيرا من غيره .

ازهري دياب:

الفنان ازهري دياب الحائز على جائزة فنوغراف لقناة النيل الازرق في العام 2008م قال انا لم اقصد ان اقلد شخصا عندماحلقت (صلعة) واعتليت بها مسارح الحفلات العامة والخاصة وظهرت بها على شاشات القنوات، ولكن فقط كان اختيارا شخصيا خاصا للحد البعيد وذلك لأني ارتاح نفسيا عندما احلقها فضلا على ذلك انني كنت اعاني من جلحات وراثية غائرة وبالرغم من ان تلك الجلحات كانت تميز شكلي بصورة اكبر الا انني لم احلق الصلع من اجلها. واضاف ازهري قائلا حتى في يوم زفافي اول شيء فعلته هو انني حلقت صلعة نظيفة في ذلك اليوم مما وفر لي بعدا نفسيا جميلاً .

سيف الجامعة:

من الفنانين الذين كانوا يخفون (صلعهم) لفترة زمنية طويلة تحت عدد من أنواع أغطية الرأس المختلفة و(الكابات) التي كانت تميزه كثيرا، فكان كثيرا من الناس لا يعرفون ماذا يخفي سيف الجامعة تحت قبعته، وماذا بها واستمرت تلك (الطواقي) فوق راسه لأكثر من 25 عاما إلا ان سيف عمل تسجيلا جديدا لأحد البوماته واعماله الفنية ودعا عددا من الاعلاميين والمتابعين له وظهر لأول مرة قبل ثماني سنوات تقريبا دون (سايد كاب) على راسه وسط دهشة الجميع ليظهر اصلعا بتقليعة جديدة على وسطه ومتابعيه ومحبيه ولم يغير تلك التقليعة حتى الآن .

الفنان ودراوة:

الفنان الشاب ودراوه الذي تسيد على عرش مناسبات الافراح مؤخرا وقد لفت الجميع براسه الاصلع في كل حفلاته ولقاءاته التلفزيونية يقول (مسألة الصلعة بالنسبة لي هي مسألة قناعة وتمرد على الواقع الفني في اوساط الشباب فكنت كثيرا ما اكره اشكال حلاقات بعض الفنانين والمطربين الذين يبالغون في تصفيفات حلاقة شعرهم بصورة سافرة وتفرغ بعضهم (لسبسبة) الشعر و(تجعيده) بصورة فيها الكثير من المبالغات حتى اذا اراد الفرد منهم الخروج من المنزل ان يقف كثيرا امام المرآة ومعه عدد من المستحضرات والدهون ومعدات تجهيز الراس فأنا على قناعة ان الشاب او الفنان يتم تقييمه بما في راسه لا بحلاقة راسه وتصفيفه الذي يبذل فيه جهدا ووقتا ومالا كثيرا لذلك اكتفيت بالصلعة وانا مرتاح بها كثيرا واشكر الشباب الذين بدأوا يلقدوني كثيرا واتمنى ان اكون قدوة حسنة .

نجوم الشاشة:

النجمان عادل إمام وسمير غانم من الفنانين (الصلع) الذين وضعوا رؤوسهم تحت قبعات (الباروك) لسنين عددا حتى ان احدى المجلات المصرية وضعت جائزة لمن يتعرف على صورة الفنان سمير غانم وهو اصلع بطبيعته ومن غير باروكة وسط عدد من الصورالمختلفة ، والملفت للامر ان كثيرا من المشاركين فشلوا في التعرف عليه بما فيهم بعض زملائه إلا ان الزعيم عادل امام الذي كان يرتدي (الباروكة) لفترة طويلة فقد حدث له موقف محرج بسبب (صلعته) وذلك بحسب إفادة الفنانة المصرية عائشة الكيلاني التي قالت كنت حضورا في تسجيل حلقات فيلم الزعيم عادل امام (الارهاب والكباب) فذهبت اليه لتقبيل راسه بحرارة إلا ان الباروكة التي كان يرتديها سقطت وبان اصلعا للجميع وسط دهشة الحاضرين فرد الزعيم ضاحكا وقال (عكيتي الدنيا كلها).