وزارة التربية والتعليم: فتح المدارس في موعدها 27 سبتمبر المقبل

الخرطوم: السوداني

قال وزير التربية والتعليم محمد الأمين أحمد التوم، إن فتح المدارس في موعدها المحدد بالسابع والعشرين من سبتمبر المقبل.

وأوضح في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق الذي يقدمه عمار شيلا، أنّ مصير العام الدراسي إذا سارت الأمور بشكل طبيعي فإن المدارس ستفتح في موعدها، وأكد الوزير وجود صعوبات تواجه العام الدراسي في عدم تأهيل بعض المدارس، ونقص في الإجلاس، والكتاب المدرسي.

وكشف عن تعاقد الوزارة مع شركة مطابع السودان للعملة لطباعة (50) مليون كتاب، وأشار إلى اكتمال تنقيح وتخفيف المنهج القديمة، وقال التوم إنّ مسألة تحديد الرسوم شأن ولائي ولن تتدخّل الوزارة إلا إذا طلبت الأطراف تدخلها.

وأوضح أنه مقدورٌ على حلها بالتوافق بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس.