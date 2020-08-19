آفة الهاموش تقلص مساحات السمسم بالقضارف

الخرطوم : رحاب فريني

كشف مصدر فضل حجب اسمه بولاية القضارف عن ظهور آفة الهاموش بصورة كثيفة في المناطق الشرقية لولاية القضارف، مؤكدا تخلص معظم المزارعين من محصول السمسم واستبدال مساحته بمحصول الذرة.

وقال في حديثه لـ (السوداني) إن مساحة السمسم تراجعت بصورة غير مسبوقة في تاريخه بولاية القضارف، وبعد أن وصل السمسم مرحلة الكديب، مشيرا إلى أنه لا توجد حلول طرحت حتى الآن لمكافحة آفة الهاموش انما هي اجتهادات من المزارعين ولم تؤد إلى نتائج، مبينا أن آفة الهاموش ظهرت قبل خمسة أعوام بولاية القضارق في منطقتي الحواته والمفازة ثم بدأت في الانتشار بمناطق جنوب القضارف والمنطقة الشرقية والحدودية المتاخمة للجارة اثيوبيا، مؤكدا عدم وجود أي عمل بحثي أو وصفة علاجية لمكافحة هذه الآفة رغم ظهورها قبل فترة طويلة.

وأكد المزارع بالحدود الشرقية منطقة ألف شقة معاوية عثمان الزين انتشار آفة الهاموش بصورة كبيرة في مساحات واسعة، كاشفا عن أن نسبة اصابة محصول السمسم بالآفة بلغت حوالى 70% خاصة في الحدود الشرقية، مشيرا إلى أن طرق المكافحة تتم عبر اجتهادات من المزارعين دون وجود مبيد للمكافحة، كاشفا عن انقطاع طريق ألف شقة الرابط بين القرى المهجرة، واضاف: حاليا لا يستطيع المزارعون الوصول للمشاريع إضافة إلى تعطيل العبارات على نهر عطبرة والتي تربط بين 12 قرية.