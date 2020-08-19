مطالب بصلاحيات أوسع للجان التسيير بالبنوك لمحاربة الفساد

الخرطوم: السوداني

طالبت لجان التسيير بالبنوك الحكومية أمس الثلاثاء محافظ بنك السودان المركزي بإصدار امر بمنح اللجان الادارية التي كونها البنك المركزي للاشراف على عمل البنوك صلاحيات كاملة لتعديل الهياكل والمخصصات للمصارف الحكومية والاسراع بملء ألف راغ الاداري بجانب تكوين لجان بالتنسيق مع لجنة ازالة التمكين ومحاربة ألف ساد ودعم اللجان التسييرية المعتمدة لدى المصارف للاضطلاع بدورها في ازاحة التمكين والمفسدين ومحاسبة كل من تلاعب بالمال العام وحتى ينتعش الاقتصاد الوطني.

ودعت المذكرة التي رفعتها لجان التسيير بالبنوك الحكومية لمحافظ بنك السودان امس للاسراع ألف وري بالتدخل الاداري لانقاذ بنك الاسرة من الانهيار.

وطالبت المذكرة محافظ بنك السودان بالرد عليها في فترة زمنية لاتتجاوز 72 ساعة، مؤكدين حرصهم على التعاون مع الادارة العليا من اجل بناء جهاز مصرفي قادر على الاضطلاع بدوره ويحافظ على مكتسبات ثورة ديسمبر.

ووقع على المذكرة ممثلو اللجان التسييرية بالبنوك الحكومية وهي البنك الزراعي السوداني وبنك العمال الوطني وبنك الاسرة ومصرف المزارع التجاري وبنك الثروة الحيوانية وبنك الادخار والتنمية الاجتماعية وبنك النيلين والبنك السعودي السوداني وبنك تنمية الصادرات.