وزير الاستخبارات الإسرائيلي يعلن تفاصيل اتفاق مع السودان

السوداني: وكالات

أعلن وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن “اتصالات مع السودان”، مؤكدا أن “الاتفاق معها، ضمن الأجندة”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كوهين، قوله: “على عكس تصريحات وزير الخارجية السوداني، هناك اتصالات مع السودان، والاتفاق معها ضمن أجندة العمل”، مضيفا أن “الاتفاق مع السودان، سيشمل إعادة المتسللين من إسرائيل إلى السودان، وأنه لم يجر حتى الآن كلام عن الأعداد، هذا سيحصل مع تقدم الاتصالات وستصل إلى مرحلة التوقيع على الاتفاق”.

وأشار كوهين، الذي قام بزيارة، أمس الثلاثاء، إلى الإمارات، إلى تصريحات المتحدث باسم الخارجية السودانية أنه لا يوجد سبب للعداء بين إسرائيل، مشدداً على أن “اتفاقات إضافية ستحدث أيضاً مع دول أخرى في الخليج ومع دول أفريقية”.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السودانية، اليوم، إعفاء المتحدث حيدر بدوي صادق من مهامه على خلفية تصريحات حول تطبيع الخرطوم للعلاقات مع إسرائيل.